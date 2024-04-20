Вашингтон, 20 апреля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Об этом стало известно 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Палата представителей подавляющим большинством голосов приняла законопроект о конфискации активов и требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TilTok под угрозой блокировки. По итогам голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в сенат для дальнейшего рассмотрения.

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля нижняя палата Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент США Джо Байден напоминал, что Вашингтон не может продолжать поставки оружия на Украину без одобрения конгрессом соответствующего законопроекта. Он раскритиковал и выразил возмущение решением палаты представителей уйти на перерыв без проведения голосования по законопроекту.

Законодатели палаты представителей Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден позднее предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточению мер по охране государственных границ, которая заключается в выделении минобороны США более $66 млрд. долларов, из которых около $47 млрд предназначены для Украины, $10 млрд и $5 млрд — для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Ещё одним вариантом стал проект помощи, предусматривающий возмещение части переданных в виде кредита средств.

13 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что вскоре спикер палаты представителей Майк Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включающий помощь Украине. По её словам, он мог представить отдельный пакет помощи Израилю, но, вероятнее всего, свяжет её с $60 млрд для Украины, что продиктовано стремлением Джонсона «оказать давление» на конгрессменов с целью поддержки Израиля одновременно с финансированием Украины.