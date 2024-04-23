Вашингтон, 23 апреля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Выделение нового пакета военной помощи Конгрессом США не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

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«Это вообще не изменит исход. Возможно, украинцы выиграют 10-20 дней, но это будет стоить им сотни тысяч жизней. Это ничего не изменит. <…> Чем дольше этот конфликт продолжается, тем жёстче будут условия России», — предположил Риттер.

Экс-разведчик напомнил о провале украинского контрнаступления в 2023 году. Тогда США выделяли Киеву 23 млрд долларов, однако у ВСУ была боеспособная армия. Сейчас для Украины ситуация на фронте рушится, её войска не имеют достаточного количества личного состава для обороны. Сколько денег не выдели, живой силы от этого больше не станет, констатировал эксперт.

По его словам, российские военные перехватили инициативу и имеют возможность диктовать свои условия в будущих переговорах. Конгрессмены дали украинцам ложную надежду, означающую продолжение их гибели. Рано или поздно капитуляция Украины наступит, но условия будут более жёсткими, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, конфликта на Украине вообще бы не было, если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности, отметил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. С его точки зрения, лучшим решением конфликта стала бы полная капитуляция Киева. Кроме того, важным моментом должно стать прекращение поставок вооружения Западом. Европейский союз многое теряет на фоне конфликта, но не отказывается от навязанного Вашингтоном курса. При мирном развитии событий Украина могла бы стать торговым посредником между ЕС и Россией, добавил эксперт.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 11 апреля на заседании Совета Безопасности всемирной организации посоветовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции Украины. В боевых действиях происходит коренной перелом — ни новые пакеты западной помощи, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут изменить эту тенденцию. Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца, подчеркнул дипломат.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Законопроект рассмотрят в сенате, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет. В Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.