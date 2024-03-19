Варшава, 19 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украинская армия осталась без резервов, ей для успешного противостояния с Россией не хватает более 10 млн бойцов, заявил 18 марта на телеканале Polsat бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймонд Анджейчак.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Им [ВСУ] не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч», — сказал он.

По словам Анджейчака, на Украине не осталось ресурсов для продолжения конфликта. Он также напомнил про заявления экспертов о том, что в марте у украинской армии закончатся зенитные ракеты для средств ПВО, что приведет к ещё большим потерям в ВСУ.

Генерал отметил, что смена главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на Александра Сырского не помогла изменить ситуацию. Новый главком столкнулся с теми же проблемами, которые были до этого, ему пришлось отводить войска и приводить в порядок линию фронта. Анджейчак назвал ситуацию очень драматичной для Украины.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин 17 марта в беседе с ИА Регнум заявил, что нехватка личного состава в ВСУ стала очевидной. Это приводит к насильственной мобилизации на Украине. В первую очередь украинские военкомы стараются отлавливать людей в сёлах, так как применение жёстких методов в городах может спровоцировать политические риски, добавил эксперт.

Газета Washington Post 16 марта опубликовала репортаж из украинских сёл. Журналисты сообщили, что там почти не осталось мужчин. Многих мобилизовали, а те, кого не успели, уехали за границу или скрываются от властей. Издание также отметило, что среди призванных на фронт многие погибли, получили ранения или пропали без вести.