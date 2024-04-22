Белгород, 22 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО России уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области, сообщила 22 апреля пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

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«Около 15:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства.

Минобороны уточнило, что дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области была уничтожена ракета ТРК «Точка-У».

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков информировалоб уничтожении воздушной цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе в этот день была объявлена ракетная опасность.

Как передавало ИА Регнум, также 22 апреля система ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду, пострадавших и разрушений нет.

20 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. До этого, в ночь с 19 на 20 апреля, по данным Минобороны, в более чем восьми регионах России российские военные уничтожили в общей сложности 50 беспилотников ВСУ. Самое большое количество — 26 дронов — сбили в Белгородской области, восемь и десять — в Курской и Брянской областях соответственно, два — в Тульской, и по одному в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях.

Вечером 19 апреля также сообщалось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Киевский режим использовал для попытки удара по территории России беспилотник самолётного типа.