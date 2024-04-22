Белгород, 22 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил 22 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома — пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны.

До этого, в ночь с 19 на 20 апреля, по данным российского военного ведомства, в более чем восьми регионах России российские военные уничтожили в общей сложности 50 беспилотников ВСУ. Самое большое количество — 26 дронов — сбили в Белгородской области, восемь и десять — в Курской и Брянской областях соответственно, два — в Тульской, и по одному в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях.

Вечером 19 апреля также сообщалось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Киевский режим использовал для попытки удара по территории России беспилотник самолётного типа.