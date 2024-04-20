Москва, 20 апреля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила в ночь с 19 на 20 апреля атаки 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в более чем восьми регионах России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА…» — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Из них в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях российские военные сбили по одному дрону, а в Тульской — два. Ещё восемь и десять БПЛА уничтожены соответственно в Курской и Брянской областях.

Больше всего было обезврежено в Белгородской области — 26 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что в его регионе силы ПВО сбили два украинских БПЛА. После падения фрагментов одного из этих дронов произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами.

О загоревшемся объекте энергетической инфраструктуры также сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. По его данным, на это место упали обломки одного из беспилотников, сбитых над Выгоничским районом.