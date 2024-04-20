Белгород, 20 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили 20 апреля в Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Атаку на российские объекты ВСУ осуществили в 13:00 мск, применив дрон самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля ВСУ пытались атаковать дронами Брянскую область. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате загорелся объект энергетической инфраструктуры. В регионе силы ПВО сбили пять беспилотников. Люди не пострадали.

Минобороны 20 апреля сообщило об уничтожении ночью 50 дронов в восьми регионах России — в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Курской и Брянской областях.