Белгород, 20 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом 20 апреля сообщило Министерство обороны.

ТАСС/Николай Гынгазов

Уточняется, что российские военные около 14:30 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку дронами самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 апреля в Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для попытки террористической атаки беспилотник самолётного типа.

Ранее в этот же день в военном ведомстве сообщили о 50 сбитых беспилотных летательных аппаратах ВСУ в ночь на 20 апреля. Из них 26 дронов сбили в Белгородской области, восемь и десять — в Курской и Брянской областях соответственно, два — в Тульской и по одному в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях.

Вечером 19 апреля дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Киевский режим использовал для попытки удара по территории России дрон самолётного типа.