Белгород, 22 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила одну воздушную цель на подлёте к Белгороду, сообщил 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал «Минобороны России»

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, перед этим в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Кроме того, в этот же день Гладков информировал, что система ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду, пострадавших и разрушений нет.

20 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. До этого, в ночь с 19 на 20 апреля, по данным Минобороны, в более чем восьми регионах России российские военные уничтожили в общей сложности 50 беспилотников ВСУ. Самое большое количество — 26 дронов — сбили в Белгородской области, восемь и десять — в Курской и Брянской областях соответственно, два — в Тульской, и по одному в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях.

Вечером 19 апреля также сообщалось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Киевский режим использовал для попытки удара по территории России беспилотник самолётного типа.