В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Белгород, 22 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 22 апреля глава региона Вячеслав Гладков.
Николай Гынгазов/ТАСС
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он в Telegram-канале.
Гладков также призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.
Новость дополняется.