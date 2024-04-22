Белгород, 22 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 22 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

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