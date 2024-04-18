Москва, 18 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили за сутки 251 беспилотник и две ракеты «Точка-У» украинских войск. Об этом 18 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда Vampire», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в общей сложности за время СВО российские войска уничтожили 583 самолёта, 270 вертолётов и 21 734 беспилотника ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО уничтожили 21 воздушную цель на подлёте к Белгороду. Он уточнил, что в результате украинской атаки пострадала одна мирная жительница.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что силы ПВО вечером 17 апреля сбили над Белгородской областью 14 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Перед этим в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Конашенков 17 апреля рассказал, что силы ПВО сбили за сутки в зоне СВО шесть американских ракет ATACMS, французскую авиабомбу Hammer и 191 дрон украинской армии. Также российские военные уничтожили склады с боеприпасами украинских террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нанесли удары по ВСУ в 132 районах в зоне спецоперации.