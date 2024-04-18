Белгород, 18 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 21 воздушную цель на подлёте к Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита 21 воздушная цель на подлете к городу», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадал один человек. Гладков уточнил, что речь идёт о женщине, которую госпитализировали с осколочным ранением стопы.

По его словам, в посёлке Разумное Белгородского района зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом, у которого повредило кровлю и разрушило одну из стен.

Губернатор также добавил, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 апреля в Белгороде и Белгородском районе уже запускали сирену ракетной опасности. Этот режим действовал почти 2,5 часа.

Минобороны РФ в свою очередь информировало, что в регионе сбили 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ночью 18 апреля режим ракетной опасности вновь ввели в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, в городе объявляли опасность атаки беспилотников.