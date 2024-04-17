Белгород, 17 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

(сс) geralt

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам и найти укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 апреля Вячеслав Гладков информировал, что над Белгородом и Белгородским районом работала авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России. Этим он объяснил громкие звуки, которые могли быть услышаны жителями указанных территорий.

вечером 17 апреля в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили в небе над Воронежем один дрон.

При его падении получило повреждение промышленное здание. Днём 17 апреля над территорией Татарстана также уничтожили беспилотник ВСУ.