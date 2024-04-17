* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 17 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склады боеприпасов украинских террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК», — сказал он.

Коншенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 132 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Росфинмониторинг внёс формирование в перечень террористов и экстремистов. РДК сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ГУР Украины и украинской армии, в состав которой формирование входит. Его участники причастны к вооружённым атакам Киева на Брянскую и Белгородскую области.

Основатель формирования Денис Капустин также внесён в России в перечень террористов и экстремистов. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.