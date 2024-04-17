Москва, 17 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили за сутки в зоне СВО шесть ракет ATACMS американского производства, французскую авиабомбу Hammer и почти две сотни дронов, сообщил 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — сообщил Конашенков.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении ВС России складов с боеприпасами украинских террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о нанесении ударов по ВСУ в 132 районах в зоне спецоперации.

На купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 70 военных, гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000» и станцию РЭБ «Нота». Российские военные на этом направлении успешно отразили четыре контратаки ВСУ.