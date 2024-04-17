Белгород, 17 апреля, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 17 апреля сбили в небе над Белгородской областью 14 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО RM-70 Vampire», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что 14 реактивных снарядов были сбиты над территорией Белгородской областью около 23:00 по местному времени (совпадает с мск). До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате воздушной атаки никто не пострадал. По предварительным данным, повреждения получило одно частное домовладение в селе Пуляевка в Белгородском районе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 апреля в Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Позднее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и обезвредили над Воронежем украинский БПЛА самолётного типа.