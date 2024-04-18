Москва, 18 апреля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена о запрете Израилю нападать на Хайфу ― город, расположенный на территории еврейского государства.

Sergey Petrov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что подобное заявление могло бы быть смешным, если бы не прозвучало из уст того, кто направляет миллиарды долларов и колоссальные объёмы вооружений на войны по всему миру.

«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 17 апреля в беседе с журналистами заявил, что он запретил Израилю нападать на Хайфу.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп 13 апреля заявил, что действующий американский лидер, по его мнению, не может связать двух слов и не отдаёт себе отчёта в том, что делает. Он также вновь подчеркнул, что действия Байдена могут спровоцировать мировую войну.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год, политик является самым возрастным главой государства в истории США, он регулярно попадает в разнообразные курьёзные ситуации. Так, президент падал во время подъёма по трапу самолётов и в ходе выступлений, рассказывал о беседах с умершими на тот моментами лидерами других стран, здоровался с невидимым людьми. СМИ также неоднократно ловили американского лидера на использовании телесуфлёра и шпаргалок.

В феврале он перепутал президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В марте глава Белого дома перепутал Украину и Афганистан, после чего заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Байдена редким идиотом.

Большинство американцев, согласно итогам опросов, считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй президентский срок. По мнению профессора Университета Джонса Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена прогрессирует возрастная деменция, его состояние вряд ли улучшится.