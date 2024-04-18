Вашингтон, 18 апреля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что он запретил Израилю нападать на израильский же город Хайфа. Он рассказал об этом 17 апреля в беседе с журналистами.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Я ясно дал понять израильтянам — не наступайте на Хайфу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Байден поблагодарил Прагу за поддержку Украины, указав на роль в этом процессе «народа Чехословакии». Он также напомнил о событиях так называемой Пражской весны 1968 года в Чехословакии, где тогда произошло антисоветское выступление. Чехословакия существовала до 1993 года.

Экс-президент США 77-летний Дональд Трамп 13 апреля заявил, что действующий американский лидер, по его мнению, не может связать двух слов и не отдаёт себе отчета в том, что делает. Он также вновь подчеркнул, что действия Байдена могут спровоцировать мировую войну.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год, и он является самым возрастным политиком в истории США, из-за чего регулярно попадает в разнообразные курьёзные ситуации. Так, политик падал во время подъёма по трапу самолётов и в ходе выступлений, рассказывал о беседах с умершими на тот моментами лидерами других стран, здоровался с невидимым людьми. СМИ также неоднократно ловили американского лидера на использовании телесуфлёра и шпаргалок.