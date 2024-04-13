Флорида, США, 13 апреля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома 77-летний Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден не может связать двух слов и не отдаёт себе отчет в том, что делает.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У нас есть президент, который двух слов связать не может. У нас есть президент, который не может найти выход со сцены. У нас есть президент, который не понимает, что он, черт возьми, делает», — сказал Трамп 12 апреля на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Перед этим республиканец встречался со спикером палаты представителей Конгресса США однопартийцем Майком Джонсоном.

Трамп в ходе выступления в очередной раз предупредил, что действия Байдена могут привести к мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в частной беседе заявил, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса, заявила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что семья Джо Байдена является фактически спонсорами терактов в России.

Предположение, что Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сделал Трамп 4 апреля в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

До этого Трамп заявлял, что Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Байден, а его окружение. По мнению Трампа, у Байдена всегда отсутствующий вид, и это наводит на мысль, действительно ли этот человек управляет США.

Как утверждает Трамп, пока сам президент США хочет поскорее лечь спать, страну вместо него возглавляют некие «злобные и умные люди».

Украинские власти пытаются установить связь с командой Трампа, чтобы обсудить позиции Киева по урегулированию конфликта без территориальных уступок России, признался советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.