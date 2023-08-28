Вашингтон, 28 августа, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Большинство американцев опасается, что Джо Байден, которому в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет, не сможет эффективно исполнять обязанности президента США в случае избрания на второй срок. Его соперник Дональд Трамп вызывает гораздо меньшее беспокойство, свидетельствуют опубликованные 28 августа данные опроса AP-NORC.

(сс) The White House

По данным исследования, 77% опрошенных считают Байдена слишком старым для повторного президентства. Около 50% респондентов считают таковым Трампа, который всего на три года моложе действующего главы государства.

26% респондентов упомянули возраст Байдена, когда рассуждали о предстоящих выборах. Ещё 15% назвали президента «медленным» или «растерянным».

При этом Трампа описали как «растерянного» всего 3% опрошенных, и только 1% респондентов назвал его старым. Для описания экс-президента США некоторые участники исследования использовали слова «коррумпированный», «плохой», «лживый». Положительными отзывы о Трампе были в 8% случаев.

В опросе AP-NORC, который проходил с 10 по 14 августа, приняли участие 1165 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,8%.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп собрал более $72 млн на свою предвыборную кампанию, в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии. Трамп убеждён, что сможет остановить конфликт на Украине незамедлительно и «очень легко», если ему удастся снова прийти к власти.

По мнению политолога Константина Блохина, в США прагматики-реалисты с неоизоляционистским подходом, то есть сторонники вовлечения в мировые дела только в крайне важных для них вопросах, заинтересованы в выходе страны из украинского кризиса. В их числе сенатор Рэнд Пол, дипломат Генри Киссинджер, предприниматель Илон Маск. Пока эти люди не принимают политических решений, а «за Украину топит» так называемый мейнстрим — неоконсерваторы и либеральные интернационалисты, связанные с Демократической партией, отметил эксперт. Выборы в Соединённых Штатах пройдут в ноябре 2024 года.