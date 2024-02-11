Вашингтон, 11 февраля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит. Такое заявление сделал 10 февраля профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению врача, разница между тем, как работал американский лидер пять лет назад и тем, как он работает сейчас, очень заметна и динамика совсем не положительная. Снижение когнитивных способностей президента США происходит буквально на глазах его сограждан.

Профессор Макари отметил, что путать слова, факты и допускать ошибки в речи нормально время от времени для любого человека. Но в случае Байдена провалы в памяти, замедление речи и странности в поведении прогрессируют так быстро, что вызывают беспокойство.

«При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция», — пояснил Макари.

По мнению врача, избиратели не зря опасаются из-за здоровья главы Белого дома, который собирается пойти на второй президентский срок. Все сомнения американцев по поводу способности Байдена вновь стать главой США, небезосновательны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что члены Демократической партии пришли в ярость от отчёта спецпрокурора США Роберта Хёра, в котором упоминаются проблемы президента Джо Байдена с памятью. В 345-страничном докладе 81-летнего Байдена назвали пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В нём говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и секретные бумаги он хранил в ненадлежащем месте «по невинной ошибке».

Сам американский лидер в ответ на доклад спецпрокурора Хёра заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении Байден подчеркнул, что поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

При этом в тот же день Байден по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, комментируя состояние Байдена, указал, что президент США должен пройти тестирование на умственные способности, а после результаты тестов следует опубликовать, чтобы ознакомить с ними общественность.