Вашингтон, 26 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов 25 февраля перепутал российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь американского лидера транслировал телеканал Sky News Australia.

Leigh Vogel — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня немало разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент (Барак Обама. — Прим. ред.) сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал Байден, тут же исправив оговорку.

После этого американский лидер поделился воспоминаниями, как он вместе с Си Цзиньпином «прошёл более 17 тысяч миль (27 тысяч километров)» по США и Китаю, после чего председатель Си попросил его описать США одним словом, на что Байден ответил «возможности».

Как передавало ИА Регнум, частые оговорки американского лидера стали предметом критики со стороны как республиканцев, так и части демократов, которые ставят под сомнение когнитивные способности Джо Байдена.

Так, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который ранее работал врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о его результатах перед американским народом.

В свою очередь профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News заявил, что Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и улучшения ожидать вряд ли стоит.

До этого спецпрокурор США Роберт Хёр подготовил отчёт, в котором упоминаются проблемы президента с памятью. В 345-страничном докладе 81-летнего Байдена назвали пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В тексте говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и секретные бумаги он хранил в ненадлежащем месте «по невинной ошибке».

Сам американский лидер в ответ на доклад спецпрокурора заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении Байден подчеркнул, что он поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

При этом перед отчётом Хёра Байден на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе заявил о беседе со скончавшимся в 2017 году Колем на саммите «Большой семёрки» в 2021 году. Отмечалось, что президент США также повторил эту историю 7 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке.

Перед этим, 6 февраля, Байден рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Байден уточнил, что беседовал с покойным на саммите «Большой семёрки» в 2021 году.