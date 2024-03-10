Москва, 10 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку президента США Джо Байдена, который в интервью MSNBC, имея в виду Афганистан и Ирак, заявил, что «не стоило лезть на Украину».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Редкий идиот», — написал российский политик в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью Байден заявил, что американские власти «охотились за бен Ладеном (ликвидированный США международный террорист Усама бен Ладен.— ИА Регнум), пока не убрали его, но при этом не стоило лезть на Украину». Он сразу же поправился, изменив Украину на Ирак и Афганистан. В интервью американский президент также добавил, что в этом не было необходимости, это породило лишь больше проблемы.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, оговорившись про Украину, Байден в действительности сказал правду, и не только он, но и все понимают, что США опозорились с украинским проектом.

Байден часто оговаривается и попадает в курьёзы, за что его часто критикуют. В феврале он перепутал президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем он спутал Украину и Североатлантический альянс, говоря о финансировании ВСУ. Тогда Байден заявил, что пришло время убедиться, что Конгресс принял закон о финансировании НАТО. На встрече с избирателями в Лас-Вегасе американский лидер рассказал о недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад, в 1996 году. По его словам, с политиком он встретился во время саммита G7 в Великобритании. Очередной конфуз произошёл 22 января, когда Байден перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.