Москва, 17 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Дату личной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ещё не согласовали. Об этом 17 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Дата, действительно, пока не согласована», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он пояснил, что причиной стали выборы президента в России и подготовка к инаугурации главы государства. Кроме того, по его словам, напряжённая программа и у турецкого лидера.

«Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами», — отметил Песков.

Что касается тем переговоров лидеров двух государств, то главным образом президенты обсуждают двусторонние отношения.

«У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов. И вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2024 года администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча глав двух государств готовится. Он уточнил, что сроки визитов на высшем уровне ещё не определены, но, по его словам, переговоры состоятся в обозримой перспективе.

До этого представитель Кремля также сообщал, что лидеры двух стран в ходе готовящихся переговоров обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявлял, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров затронут темы сотрудничества в энергетике, обстановку в Сирии и секторе Газа, а также ситуацию с так называемым зерновым коридором.

Эрдоган 16 апреля после заседания правительства республики заявил, что находится на постоянной связи с российским лидером. Он также выразил надежду на то, что дату встречи определят как можно скорее.