Москва, 2 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил 2 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В первую очередь, отметил представитель Кремля, на встрече будут обсуждаться двусторонние российско-турецкие отношения, торгово-экономическое сотрудничество.

«Конечно, региональная проблема всегда обсуждается, ну, и, конечно, же Украина», — сказал Песков.

Как предавало ИА Регнум, турецкий аналитик Энгин Озер накануне заявил, что Эрдоган может предложить Путину возобновить мирные переговоры по Украине. По его словам, прогресс, который был достигнут в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Эксперт добавил, что в последние несколько дней Соединённые Штаты и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорам в Анкаре.

29 января помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит президента России в Турцию в феврале, не назвав точную дату визита. До этого Песков уточнял, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимного турецкого чиновника 31 января сообщило, что визит Владимира Путина ожидают в Турции 12 февраля.