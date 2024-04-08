Москва, 8 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится, рассказал журналистам 8 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

President Of Russia/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Сроки визитов на высшем уровне пока не определены, отметил он.

«Контакты на высшем уровне в целом готовятся. Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены. Но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть», — сказал Песков.

При этом ведутся рабочие контакты по двусторонним финансовым вопросам, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта 2024 года администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита президента России. Точные сроки поездки ещё не определены, отмечал Песков.

Пресс-секретарь президента России также сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе готовящихся переговоров обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в свою очередь отмечал, что президенты России и Турции обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, ситуацию в Сирии и секторе Газа и, кроме того, так называемый «зерновой коридор».