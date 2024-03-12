Анкара, 12 марта, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина ожидают в Турции после муниципальных выборов, заявил 12 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед аккредитованными в стране послами.

«После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина», — сказал Эрдоган.

Муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана объявили о подготовке к официальному визиту президента РФ Владимира Путина. При этом окончательные сроки были не определены.

Эрдоган 26 февраля заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным российский президент пообещал не затягивать с поездкой в Турцию. Визит состоится не в самое ближайшее время, отметил глава турецкого государства.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, муниципальные выборы, которые пройдут 31 марта, станут для него последними с учётом законодательства. Должность главы республики он занимает с августа 2014 года. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на третий срок.