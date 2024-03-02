Анкара, 2 марта, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

«Ведётся подготовка. По срокам ничего нового», — передаёт слова представителя администрации Эрдогана «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент России поздравил турецкого лидера с 70-летием и поблагодарил его за вклад в развитие отношений двух стран, проинформировали в канцелярии Эрдогана.

В свою очередь Эрдоган после разговора с российским лидером заявил, что визит Путина состоится не в самое ближайшее время, однако президент России пообещал турецкому коллеге не затягивать с поездкой.

Визит Путина в Турцию состоится уже после президентских выборов в России, сейчас у главы государства напряжённый график работы, отметил 26 февраля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дата визита Путина в Турцию будет объявлена своевременно.

Песков отметил, что Путин и Эрдоган обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вместе с тем уточнил, что президенты России и Турции обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, ситуацию в Сирии и секторе Газа и, кроме того, так называемый зерновой коридор.