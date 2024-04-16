Чебоксары, 29 августа, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который осенью отметит 95-летие, остался без оркестра народных инструментов. Уволены все шесть музыкантов, которые в июне получили уведомления о сокращении и которым предложили вакансии танцоров, сообщили ИА REGNUM в госансамбле.

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9 октября юбилейный творческий сезон открывает государственный ансамбль песни и танца, которому в этом году исполняется 95 лет. А за месяц до начала сезона в полном составе уволен оркестр народных инструментов. Этому предшествовал конфликт с вновь назначенным руководством госансамбля, а также министром культуры Чувашии Константином Яковлевым.

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Говорят, что на место уволенных профессионалов планируют взять новых музыкантов. Каких и когда — неизвестно. В таком случае осталось чуть более месяца на то, чтобы новому составу оркестра выучить весь репертуар и достойно открыть творческий сезон в октябре. По мнению специалистов, сроки фантастические и достойны виртуозов. Не исключается, что может быть реализован другой сценарий: вместо живой чувашской народной будут фонограммы.