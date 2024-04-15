Москва, 15 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выдвинуть кандидатуру для участия в выборах на новый срок полномочий. Глава государства заявил об этом 15 апреля в ходе рабочей встречи с Бочаровым в режиме видеоконференции.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи», — сказал президент в ответ на просьбу главы региона поддержать решение баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Путин подчеркнул, что с людьми необходимо работать, чтобы показать результаты проделанной работы и в диалоге с ними определить приоритеты на ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля президент заявил, что намерен сделать всё для поддержки Радия Хабирова на выборах главы Башкирии. Глава государства при этом указал на то, что выбор в этом вопросе будет за простыми гражданами.

Путин 3 апреля пожелал успехов губернатору Забайкальского края Александру Осипову в ответ на просьбу поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах главы региона. Он также указал на то, что крае накопилось большое количество проблем, однако есть и движение.

Ранее в этот же день президент пожелал удачи губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко на выборах главы региона в сентябре. Глава государства высоко оценил темпы работы в области и назвал очевидными результаты его работы на занимаемом посту.