Путин пожелал Бабушкину успехов на выборах главы Астраханской области
Москва, 15 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину успехов на выборах на новый срок. Об этом глава государства сказал во время их рабочей встречи 15 апреля.
«В целом, Игорь Юрьевич, у вас всё получается. Всё никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются, и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов», — напутствовал президент.
Путин отметил, что в ходе избирательной кампании Бабушкину стоит получить от местного населения оценки и отзывы о работе, мнения о том, на что обратить внимание и что сделать для развития региона. Отдельно президент отметил рост сельского хозяйства и промышленного производства и высокую степень обеспеченности врачами. Путин обратил внимание, что существуют как объективные сложности, например, опустынивание земель или изменение конфигурации дельты Волги, так и субъективные, над которыми нужно работать.
В свою очередь Бабушкин заявил о недостижении показателей по вводу многоквартирных домов. Бабушкин также попросил Путина поручить правительству создать адресную инвестпрограмму, средства которой пойдут на модернизацию основных фондов жилищно-коммунального комплекса региона.
Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выдвинуть кандидатуру для участия в выборах на новый срок. Глава государства отметил, что он проделал немалую хорошую работу, и пожелал удачи. Путин подчеркнул, что с людьми необходимо работать, чтобы показать результаты и в диалоге с ними определить приоритеты на ближайшее время.