Москва, 15 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину успехов на выборах на новый срок. Об этом глава государства сказал во время их рабочей встречи 15 апреля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

«В целом, Игорь Юрьевич, у вас всё получается. Всё никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются, и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов», — напутствовал президент.

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Путин отметил, что в ходе избирательной кампании Бабушкину стоит получить от местного населения оценки и отзывы о работе, мнения о том, на что обратить внимание и что сделать для развития региона. Отдельно президент отметил рост сельского хозяйства и промышленного производства и высокую степень обеспеченности врачами. Путин обратил внимание, что существуют как объективные сложности, например, опустынивание земель или изменение конфигурации дельты Волги, так и субъективные, над которыми нужно работать.

В свою очередь Бабушкин заявил о недостижении показателей по вводу многоквартирных домов. Бабушкин также попросил Путина поручить правительству создать адресную инвестпрограмму, средства которой пойдут на модернизацию основных фондов жилищно-коммунального комплекса региона.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выдвинуть кандидатуру для участия в выборах на новый срок. Глава государства отметил, что он проделал немалую хорошую работу, и пожелал удачи. Путин подчеркнул, что с людьми необходимо работать, чтобы показать результаты и в диалоге с ними определить приоритеты на ближайшее время.