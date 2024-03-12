Москва, 12 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Инаугурация президента России пройдёт 7 мая. Об этом 12 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

«Инаугурация президента пройдёт 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства», — приводит агентство слова источника.

Согласно закону «О выборах президента России», инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего президента. Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования.