Москва, 15 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 апреля заслушает доклады глав Астраханской и Волгоградской областей Игоря Бабушкина и Андрея Бочарова, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Михаил Метцель Владимир Путин

«Два важных региона России», — заявил Песков.

Доклады Бабушкина и Бочарова президент заслушает по видеосвязи. Песков отметил, что у Путина на сегодня запланирован ряд непубличных встреч.

Также пресс-секретарь заявил на брифинге, что из-за ситуации с паводками в стране сегодня все службы находятся в состоянии полной мобилизации. По поводу введённых против России санкций Вашингтоном и Лондоном Песков отметил, что они незаконны и навредят тем, кто их ввёл. Также представитель Кремля прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, призвав все стороны конфликта проявить сдержанность.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 12 апреля проинформировало об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ведомство опубликовало видео пуска ракеты, проведённого в рамках государственных испытаний.