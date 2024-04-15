Москва, 15 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым обсудил социальные вопросы. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров//ТАСС

Глава государства отметил достаточно высокую долю аварийного жилья в области. Губернатор сообщил, что региональные власти работают по этому вопросу совместно с правительством России.

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Бочаров также рассказал о планах создать в регионе медицинский центр для реабилитации участников СВО и о других инициативах в социальной сфере. Он сообщил о переданных документах по развитию области и попросил поддержки по этим вопросам.

«Разумеется, постараемся вас поддержать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер поддержал решение Бочарова участвовать в предстоящих выборах для переизбрания на пост губернатора Волгоградской области. Путин заявил, что глава региона многого добился, управляя регионом, и пожелал ему удачи.

Президент также 15 апреля провёл встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Путин отметил удовлетворительную работу главы региона и поддержал его решение участвовать в предстоящих выборах губернатора области.