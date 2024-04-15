Москва, 15 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия развивают сотрудничество, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Об том 15 апреля на встрече с премьер-министром Романом Головченко заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несмотря на усиливающееся санкционное давление, Россия и Белоруссия поступательно укрепляют союзную интеграцию», — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что страны совместно выполняют принятые Высшим государственным советом 29 января в Санкт-Петербурге с участием президентов Основные направления реализации договора о Союзном государстве на ближайшую трёхлетку.

Премьер напомнил, что в 2023 году зафиксировали рекордный показатель взаимного товарооборота ― 4,2 трлн российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей.

Кроме того, беспрецедентным является уровень кооперации государств в сфере высоких технологий, указал Мишустин. Так, 15 апреля Москва и Минск подпишут соглашение о совместном производстве легкового многоцелевого самолёта «Освей».

Кроме того, Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит предпринимателям двух стран без ограничений участвовать в госзакупках, пояснил российский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля в Госдуме Мишустин заявил, что Белоруссия является ближайшим соседом и союзником России, две страны вместе строят Союзное государство, закладывают правовую основу для единой макроэкономической политики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции в космической сфере. Это одно из приоритетных направлений взаимодействия двух стран, подчеркнул представитель Кремля.

Президент Владимир Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска энергичным, а также сообщил, что за десять месяцев прошлого года товарооборот между странами составил 42 млрд долларов и продолжает расти. В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года должен достичь рекордных 54 млрд долларов.