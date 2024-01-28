Путин указал на высокие темпы развития отношений с Белоруссией
Путин: товарооборот России и Белоруссии достиг $42 млрд
Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал энергичным развитие отношений Москвы и Минска и сообщил, что товарооборот между странами составил $42 млрд и продолжает расти.
«За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, $42,5 млрд и растёт постоянно. Россия является крупнейшим инвестором — $4 млрд наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии, эта работа идет в двустороннем режиме», — отметил глава государства на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Российские предприятия также работают в Белоруссии, которая в свою очередь всё активнее осваивает российский рынок, добавил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 27 января Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады.
На заседании Высшего госсовета Союзного государства 29 января Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы.
Как заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, 2023 год подтвердил, что Белоруссия — ближайший союзник России и вместе страны серьёзно продвинулись в укреплении интеграции в рамках Союзного государства, достигнув существенного прогресса в сближении законодательств в главных сферах хозяйствования и социально-экономического пространства.