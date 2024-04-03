Москва, 3 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Ближайший сосед и союзник России — Белоруссия, две страны вместе строят Союзное государство, закладывают правовую основу для единой макроэкономической политики, 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.

Дмитрий Астахов/ТАСС

Глава правительства отметил, что Россия сконцентрировалась на развитии сотрудничества со стратегическими партнёрами в условиях беспрецедентных санкций.

«Наш ближайший сосед и союзник — Белоруссия», — отметил Мишустин.

Две страны, создавая Союзное государство, закладывают сегодня правовую основу для общей макроэкономической, промышленной и сельскохозяйственной политики. Они работают над формированием общих энергетических и транспортных рынков, разрабатывают единые стандарты защиты прав потребителей, заявил глава правительства.

Он также отметил, что Россия преодолела организованную недружественными странами торговую блокаду. Снижение объёма торговли с ЕС во многом компенсировал роста товарооборота с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией и рядом других стран.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878933" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Мишустин: «Доля товарооборота с дружественными странами выросла до 77%»

По итогам заседания коллегий Службы внешней разведки и КГБ Белоруссии глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что два ведомства успешно взаимодействуют, совместно выявляя и предупреждая внешние угрозы русскому и белорусскому народам и угрозы по отношению к Союзному государству.

Россия и Белоруссия 2 апреля отметили День единения народов двух стран.