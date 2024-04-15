Москва, 15 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Москва и Минск подпишут межправительственное соглашение о совместном производстве лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил 15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

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Мишустин провёл переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Встреча состоялась в Доме правительства.

«Документ, который сегодня будет подписан, — межправсоглашение о совместном производстве лёгкого многоцелевого самолета «Освей», — заявил российский премьер.

Мишустин обратил внимание на то, что Союзному государству нужны самые современные самолёты разных классов и типов для перевозок как пассажиров, так и грузов. Как добавил глава российского правительства, совместная работа будет основана на взаимной выгоде и равноправном использовании технологий и общих производственных мощностей.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что Москва и Минск укрепляют кооперационные связи. Как добавил президент, российские и белорусские предприятия переходят на общие стандарты с целью бесперебойной реализации крупных совместных проектов.

Путин также отмечал, что Россия и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

В сентябре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о совместном с Россией проекте строительства самолётов. Речь шла о совместном производстве самолётов небольшой вместимости.