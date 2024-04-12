Москва, 12 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции в космической сфере. Это из приоритетных направлений взаимодействия двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля журналистам.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке наших двусторонних отношений и Союзного государства», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что степень интеграции здесь очень высокая. Накануне главы государств акцентировали политическую волю к дальнейшему развитию сотрудничества, сегодня этот диалог продолжится.

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что космос стал «нашим и вашим», Песков указал на то, что взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере начался раньше полёта белорусского космонавта, целый ряд белорусских предприятий был вовлечён в цепочку производства космической техники.

Эта практика хорошо себя зарекомендовала, она продолжится и будет разной. Полёт космонавта из Белоруссии не был разовым, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11апреля в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они длились около четырёх часов. Одна из тем переговоров лидеров 12 апреля — итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Путин и Лукашенко пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.

6 апреля на Землю вернулась первый белорусский космонавт Марина Василевская. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане.