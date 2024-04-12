В Кремле оценили степень интеграции в сотрудничестве с Минском по космосу
Песков: РФ и Белоруссия достигли высокой степени интеграции в сотрудничестве в космосе
Москва, 12 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции в космической сфере. Это из приоритетных направлений взаимодействия двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля журналистам.
«Тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке наших двусторонних отношений и Союзного государства», — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что степень интеграции здесь очень высокая. Накануне главы государств акцентировали политическую волю к дальнейшему развитию сотрудничества, сегодня этот диалог продолжится.
Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что космос стал «нашим и вашим», Песков указал на то, что взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере начался раньше полёта белорусского космонавта, целый ряд белорусских предприятий был вовлечён в цепочку производства космической техники.
Эта практика хорошо себя зарекомендовала, она продолжится и будет разной. Полёт космонавта из Белоруссии не был разовым, добавил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, 11апреля в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они длились около четырёх часов. Одна из тем переговоров лидеров 12 апреля — итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Путин и Лукашенко пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.
6 апреля на Землю вернулась первый белорусский космонавт Марина Василевская. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане.