Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года должен достичь рекордных 54 млрд долларов, заявил 29 января белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Если взять за год товарооборот товарами и услугами, то будет 54 млрд долларов», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска энергичным, а также сообщил, что за 10 месяцев товарооборот между странами составил 42 млрд долларов и продолжает расти.

27 января Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства 29 января Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы.

Как заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, 2023 год подтвердил, что Белоруссия — ближайший союзник России и вместе страны серьёзно продвинулись в укреплении интеграции в рамках Союзного государства, достигнув существенного прогресса в сближении законодательств в главных сферах хозяйствования и социально-экономического пространства.