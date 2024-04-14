Вашингтон, 15 апреля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Массированная ответная атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

Дипломат подчеркнул, что иранская атака стала ответом на позорное бездействие Совбеза.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причём далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал Небензя.

Постпред в своём обращении призвал все стороны в инциденте с атакой на Израиль к сдержанности, напомнив об опасной эскалации в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц.

«Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали, и в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана теперь копируют его союзники», — резюмировал Василий Небензя, подчеркнув, что Россия рассчитывает, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Как сообщало ИА Регнум, Россия предлагала в Совете Безопасности ООН проект заявления для прессы с осуждением удара Израиля по иранскому консульству в Сирии, однако Запад не дал его принять, заявил 11 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны смогли частично отразить атаку.

В числе погибших в результате удара оказался один из лидеров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку.

14 апреля на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН после атаки Ирана на Израиль генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что пришло время для деэскалации, поскольку страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной, предупреждали власти.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.