Вашингтон, 14 апреля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на срочном заседании Совета Безопасности организации после атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Chatham House

По мнению генсека, регион находится на грани.

«Народы столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации, для максимальной сдержанности», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые члены кабинета военного времени Израиля предложили ударить по Ирану в качестве ответной реакции на атаку 13 апреля, однако после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом тот отказался от атаки.

Американский телеканал CNN заявлял, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на тот момент были не определены.

В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.