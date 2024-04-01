МИД Ирана заявил о праве ответить на ракетный удар Израиля по Дамаску
В МИД Ирана заявили о праве принять ответные меры на атаку со стороны Израиля
Тегеран, 1 апреля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Иран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске (Сирия). Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.
«Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани решительно осудил… нападение на консульское здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске», — говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Канаани назвал это нападение грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека, а также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принять ответные меры и принудить власти Израиля к ответственности.
Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по зданию консульства Ирана в Сирии, расположенному в Меззе — густонаселённом районе Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) частично отразили ракетную атаку. Сообщалось, что в результате удара погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди.