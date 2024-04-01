Тегеран, 1 апреля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Иран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске (Сирия). Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Фото очевидца из соцсети

«Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани решительно осудил… нападение на консульское здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске», — говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Канаани назвал это нападение грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека, а также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принять ответные меры и принудить власти Израиля к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по зданию консульства Ирана в Сирии, расположенному в Меззе — густонаселённом районе Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) частично отразили ракетную атаку. Сообщалось, что в результате удара погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди.