Дамаск, 1 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В результате удара, который нанесли израильские военные, в Дамаске пострадало здание консульство Ирана, практически полностью разрушился стоящий рядом дом, сообщило 1 апреля агентство «РИА Новости».

Кадр из видео

Ранее агентство SANA сообщало об атаке Армии обороны Израиля на окрестности Дамаска. По его данным, сирийские силы ПВО отразили атаку. Информации о пострадавших пока не было.

Радиостанция Sham FM сообщила, что на проспекте Меззе в Дамаске пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством. СМИ опубликовало видео.

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Также SANA сообщило о ракетном ударе ЦАХАЛ по Ливану. Пострадал посёлок Рашайя Аль-Фаххар. Кроме того, израильская артиллерия нанесли удары по южным окраинам города Аль-Хайям и району Хасбайя.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ с 7 октября прошлого года ведёт боевые действия с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Поводом стал массированный ракетный удар ХАМАС по Израилю. Также израильская армия периодически наносит удары по другим территориям, объясняя это тем, что мусульмане в Сирии, Ливане, Иране «поддерживают ХАМАС».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 марта заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС и что в США понимают это. Действия Израиля в отношении Газы он назвал нарушением международного права и попыткой наказать весь палестинский народ.