Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Россия предлагала в Совете Безопасности ООН проект заявления для прессы с осуждением удара Израиля по иранскому консульству в Сирии, однако Запад не дал его принять, заявил 11 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

(сс) haitham alfalah

«Был проект заявления для прессы, работа над которым была прекращена на определенном этапе по настоянию наших англосаксонских партнёров», — сказал постпред.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны смогли частично отразить атаку.

В числе погибших в результате удара оказался один из лидеров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по консульству Ирана в Дамаске является нарушением норм международного права и актом агрессии.