Москва, 14 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Израиль может применить различные инструменты спецслужб в ответ на ночную массированную атаку, которую провёл Иран. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 14 апреля высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя массированную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

«Дальнейшее развитие событий будет зависеть от консультаций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с представителем правящей коалиции. Израиль может использовать инструменты спецслужб, такие как теракты, убийства или устранение различных деятелей, диверсии и саботаж на ключевых предприятиях и объектах Ирана. Также может быть применён армейский инструмент. Ранее Израиль неоднократно проводил учения, в том числе по уничтожению критически важных для Ирана объектов. 15 лет назад эти учения проводились с учётом довольно слабой системы ПВО Ирана. Сейчас ситуация резко изменилась», — отметил эксперт.

По его словам, тогда учения проводились на фоне открытого пространства в Саудовской Аравии, и сейчас вопрос в том, даст ли эта страна открытое пространство Израилю для нанесения удара по Ирану. Ведь ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не хотят участвовать в этом конфликте, так как им важен мир с Ираном и бизнес по вывозу нефти, пояснил востоковед.

Он отметил, что своими действиями Иран достиг своей цели: в сети опубликованы кадры поражения израильских объектов. Вопрос о том, насколько критичен этот ущерб, вторичен. Главное, что Иран продемонстрировал, что Израиль не смог гарантировать защиту своих объектов.

Сейчас перед Израилем стоит серьёзный вопрос: стоит ли нагнетать ситуацию с учётом того, что Иран приблизился к пороговому значению относительно получения ядерного оружия. Для Нетаньяху это крайне важно, так как у него сложная ситуация с сектором Газа. На фоне серьёзных потерь и разрушения прежних договорённостей с многими арабскими монархиями, в том числе и с Саудовской Аравией, он не добился серьёзных результатов.

«Нетаньяху надеется вовлечь США в конфликт, чтобы они взяли на себя ответственность. Однако в последние годы США активно дистанцировались от этого. С другой стороны, Нетаньяху хочет смягчить протесты против него внутри страны. Поэтому он пытается отвлечь оппозицию внешней угрозой», — пояснил Балмасов.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.

Портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники 12 апреля сообщил, что власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

НАТО после атаки Ирана на Израиль призывает к сдержанности. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.