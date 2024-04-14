Москва, 14 апреля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 14 апреля в Telergam-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность», — написал Медведев.

По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.

Что касается боевых действий на Украине, то здесь смерти Вашингтону безразличны. Даже лучше, если погибнет как можно больше людей с обеих сторон. Для США это «инвестиции», и они продолжают инвестировать, добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, ночью Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Джо Байден 13 апреля прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, вернулся в Белый дом и провёл консультации со своими помощниками по национальной безопасности. В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что США не станут участвовать в операциях против Ирана, сообщал телеканал CNN.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.