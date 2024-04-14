Тегеран, 14 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль, сообщила 14 апреля пресс-служба иранского МИД в соцсети Х.

Jerzy Dabrowski/Global Look Press

«В Министерстве иностранных дел в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля. — Прим. ред.) против наших граждан и интересов, последним из которых было трусливое нападение на посольство нашей страны в Дамаске», — говорится, в частности, в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

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Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Также иранские власти пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. К сдержанности призвало и НАТО. Как отметил пресс-секретарь военного блока Фарах Дахлаллу, нельзя допустить, чтобы события в регионе вышли из-под контроля.