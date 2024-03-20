Киев, 20 марта, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Странам ЕС следует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне 2024 года, заявил 19 марта глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

По его словам, для Киева это является принципиальным моментом. Глава киевского режима также подчеркнул, что указанные переговоры станут сигналом того, что Европа достаточно крепка.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки принятия Киева Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

11 декабря Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне опубликовал результаты своего исследования. В докладе говорилось, что присоединение Украины к ЕС может потребовать от стран Евросоюза от €130 млрд до €190 млрд.

13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Вместе с тем он предупредил, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.