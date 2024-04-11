Оренбург, 11 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В трёх школа Орска не начнётся учебный процесс в этом учебном году из-за полного их затопления во время паводка. Об этом сообщила вице-губернатор Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Егор Алеев/ТАСС

«29 школ запускаем в обычную уже работу с ближайшего понедельника. Три школы, к сожалению, точно не смогут приступить в этом уже учебном году к учебному процессу в силу того, что они абсолютно находятся под водой, затоплены. Но дети все будут переведены в другие школы», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Как передавало ИА Регнум, уровень воды в реке Урал в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит повышаться, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов, заявила 11 апреля пресс-служба правительства региона. К утру 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок, эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сказано в сообщении.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.

Мэр Орска Василий Козупица информировал 9 апреля, что пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать.

На санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, примерно столько же — для Оренбурга, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Вместе с тем сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшили до 720 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, с пиковой нагрузки сброс сокращён в три раза.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.